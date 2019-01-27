Motosikletli Pizza Kuryesi İş Yerinin Camından İçeri Böyle Girdi
1 saat önce
Motosikletli pizza kuryesi iş yerinin camından içeri böyle girdiDENİZLİ - Denizli'de pizza taşıyan bir kuryenin kullandığı motosikletle bir giysi mağazasının camından içeri girdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Motosikletli pizza kuryesi iş yerinin camından içeri böyle girdi
DENİZLİ - Denizli
'de pizza taşıyan bir kuryenin kullandığı motosikletle bir giysi mağazasının camından içeri girdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay akşam saatlerinde Merkezefendi
ilçesi Saraylar
Mahallesi 358. Sokakta meydana geldi. Bir pizza firmasının motosikletli kuryesi olan ve verilen pizza siparişini taşıyan Ahmet T., kullandığı 20 AFS 45 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek Erhan Geçgel isimli vatandaşa ait giysi mağazasının camından içeri girdi. Yaşanan kaza anı ise anbean iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraları yansıyan görüntülerde kazanın şu şekilde olduğu görülüyor:
Motosikletin kontrolünü kaybeden Ahmet T., önce kaldırımı çıktı ardından dükkanın camına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletin yarısı camdan içeri girdi. Ahmet T., ise cama çarptıktan sonra hızlıca motosikletten atladı.
Öte yandan, Ahmet T.'nin kazadan sonra kanayan dudağına bir peçete ile turnike yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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