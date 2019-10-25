Son Dakika Haberleri: Motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

22 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli motorize polis ekibi, Kötekli Mahallesi'nde C.Ç'nin kullandığı 31 YP 130 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletteki polis memurları Cafer Gedik ve Mesut Yılmaz Akyol, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, meslektaşları, yaralı polislerin elinden tutarak destek olmaya çalıştı. Kaza yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini ileterek bilgi aldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, bir saat süren çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Motosikletli polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Menteşe, Muğla, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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