Motosikletli polis timleri denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika
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Motosikletli polis timleri denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirdi

31.05.2022 12:18
Motosikletli polis timleri denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirdi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 adet ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 adet ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 9 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Bu silahlara ait çok sayıda merminin de ele geçirildiği denetimlerde ayrıca 9 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Ruhsatsız Silah, Karahisar, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli polis timleri denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika


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