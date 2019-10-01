Motosikletli polis timleri göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü timlerine atanan 206 polis, kendilerine tahsis edilen motosikletlerini teslim alarak göreve başladı.

Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü timlerine atanan 206 polisin, kendilerine tahsis edilen 58 yeni motosiklet ile bugün göreve başladığını söyledi.

Yunus timlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Çalışkan, kurulduğu 1993'ten bu yana milletin büyük sevgisi ve teveccühüyle desteklediği bu birimin, suç önleme görevleri kapsamında yapmış oldukları devriye faaliyetlerinin yanı sıra meydana gelen olaylara hızla müdahale edebilme noktasında da İstanbul polisinin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

İstanbul gibi 15,5 milyonluk bir metropolde olaylara müdahalede gecikmenin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Çalışkan, huzur ve güvenliği sağlama noktasında hız faktörünün büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Günlük ortalama 22 bin ihbarın karşılandığı İstanbul'da bir ekibin olay yerine intikal süresi ortalama 15-20 dakikadan 6,5 dakikaya düşürüldü." diyen Çalışkan, şöyle devam etti:

"Bu başarılarından dolayı tüm personelimizi tebrik ediyorum. Sizlerin üstün gayretleriyle İstanbul şehri belki de hiç olmadığı kadar güvenli bir hale geldi. 2017 yılından bugüne evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik, iş yerinden hırsızlık olayların yüzde 43'lük, oto hırsızlığından yüzde 53'lük, otodan hırsızlık olaylarından yüzde 52'lik azalma meydana gelmiştir. Bu rakamları yurt dışındaki bazı büyükşehirlerin suç oranlarıyla karşılaştırdığımızda da ortaya çok büyük bir başarının resmi çıkmaktadır. 100 bin kişiye düşen suç oranlarına göre, evden hırsızlık Berlin'de 211, Brüksel'de bin 907, Londra'da 734, Viyana'da 469'ken, İstanbul'da bu oran 119'dur. İş yerinden hırsızlık olaylarında, Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130'ken İstanbul'da bu oran 55'tir. Oto hırsızlığı olaylarında Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37'yken İstanbul'da bu oran 20'dir. Cinsel suçlarda Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana'da 86'yken İstanbul'da bu rakam 39'dur."

Bu başarının arkasında, gece ya da gündüz farketmeksizin sokaklarda tam hakimiyet sağlayan ve uygulamaya koydukları projelerle millete güvenlik hizmetlerinin en iyisini veren İstanbul polisinin olduğuna işaret eden Çalışkan, hedeflerinin İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmek olduğunu belirtti.

Mustafa Çalışkan, büyük bir azim ve kararlılıkla hedeflerine ulaşacaklarına yürekten inandığını vurgulayarak, göreve yeni başlayan personele kazasız ve sıkıntısız görevler diledi.

Törenin ardından polisler, teslim aldıkları motosikletlerine binerek görev yerlerine dağıldı.