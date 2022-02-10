Üye Girişi
Motosikletli polis timleri şehrin her noktasında şok denetimlere devam ediyor - Son Dakika

Motosikletli polis timleri şehrin her noktasında şok denetimlere devam ediyor

10.02.2022 20:04

Motosikletli polis timleri şehrin her noktasında şok denetimlere devam ediyor Bursa'da her sokakta suç ve suçlunun karşısında duran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, son bir yılda 53 ruhsatsız tabancaya el koyarken, 246 olaya müdahale edip...

Motosikletli polis timleri şehrin her noktasında şok denetimlere devam ediyor

BURSA - Bursa'da her sokakta suç ve suçlunun karşısında duran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, son bir yılda 53 ruhsatsız tabancaya el koyarken, 246 olaya müdahale edip 278 suçluyu yakaladı. Anlık şok operasyonlarla en kritik noktalarda uygulama yapabilen motosikletli timler vatandaşlardan tam not alıyor.

İlk olarak 1993 yılında İstanbul'da faaliyete geçirilen Motosikletli Polis Timleri, başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suçluyu caydırma, yakalama ve kısa sürede müdahale etmesi konusunda ülke genelinde vatandaşın huzurunu korumak için çalışıyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, 2021 yılı genelinde yaptıkları denetimler ve müdahaleler sonucu inceledikleri 60 şüpheli üzerinden 53 tabanca ve 951 mermi ele geçirdi.

Bunun yanı sıra uyuşturucu madde ve aranan şahıslar üzerinde de etkili olan ekipler 2021 yılı boyunca toplamda 246 olaya müdahale ederek; 278 kişiyi gözaltına aldı. Yunus timleri yaptıkları yol denetimleri, araç kontrolleri, operasyon desteği ve aktif motosiklet kullanma becerilerini vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden kullanırken, yıl boyunca yaptıkları bu denetimler geçtiğimiz yıllara daha aktif olduklarını göz önüne seriyor. 2021 Ocak ile 2022 Ocak ayı aralığında toplamda 8491 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama Sistemi) sorgusu yunus timlerince yapıldı. Sorgulanan kişilerden 138'i çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

Suçlulara göz açtırmıyorlar

Şehrin tüm sokaklarında güvenliği sağlayan, vatandaşlara huzuru tesis eden timler; şubat ayının ilk haftasında sorguladıkları 955 kişiden 32'sini gözaltına aldı. Bunun yanı sıra sorgusunun ardından yapılan aramalarda kişiler üzerinde bulunan 4 ruhsatsız tabanca, 58 fişek ve birde bıçağa el konuldu. Ekipler bu ayın ilk haftasında ise toplamda 53 olaya müdahale edip 63 kişiyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Motosikletli Polis Timleri, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli polis timleri şehrin her noktasında şok denetimlere devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:59 Kızının şüphesi ortalığı ayağa kaldırdı! Cenaze 1 saat musalla taşında bekletildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
19:24 Batman Üniversitesi'nden dijital proje yarışması! Rektör İdris Demir detayları anlattı
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 20:11:42. #1.13#
SON DAKİKA: Motosikletli polis timleri şehrin her noktasında şok denetimlere devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement