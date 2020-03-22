Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu - Son Dakika

Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu

6 saat önce

OSMANİYE'de motosikletli polisler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmsamında, vatandaşları soğa çıkmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu, System.String[]

OSMANİYE'de motosikletli polisler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmsamında, vatandaşları soğa çıkmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

İçişleri Bağanlığınca 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılıp, sokağa çıkmaları yasaklanırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kentteki sokak, cadde ve parkları gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Alibeyli Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı ve kent merkezindeki  Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'na gelen motorize timler, "Salgın nedeniyle sizlere evde kalmaınızı tavsiye ediyor, sağlıklı günle diliyoruz" uyarısında bulundular. Ekipler, gün boyunca tüm mahalleleri dolaşarak bu uyarılarını sürdürüyor.

FOTOĞRALI


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:18 Kaynak: DHA

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