Motosikletli polisleri yetiştirecek eğiticilere kurs verildi - Son Dakika

İzmir Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener'in sorumluluğunda, Asayiş Daire Başkanlığı, İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görevli alanlarında uzman eğitmenler tarafından, 4'ü kadın 29 polis memuruna eğitim verildi.

Türkiye'de ve dünyada motosikletli polisleri yetiştirecek yeni eğiticiler İstanbul'da düzenlenen kursu başarıyla tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığına bağlı 'Yunus' olarak bilinen Motosikletli Polis Timlerini yetiştirecek yeni eğiticiler İstanbul'da teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 haftalık zorlu eğitime tabi tutuldular.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Motosikletli Polis (Yunus) Timleri Eğitici Yetiştirme Eğitimi, 4'ü kadın 29 polis memuruna, İzmir Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener'in sorumluluğunda, Asayiş Daire Başkanlığı, İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görevli alanlarında uzman eğitmenler tarafından verildi.

2014 yılından günümüze Motosikletli Polis Timleri eğitimlerini veren eğitmen Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Yunus timlerinin suçla mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve halkla ilişkilerde daha iyi yerlere getirmeye çalışacaklarının sözünü verdi. - İZMİR