Motosikletli sağlıkçılar, plajda - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, Konyaaltı Sahili'nde 112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri, hizmete başladı. Sahil boyunca devriye gezen motosikletli sağlıkçılar, rahatsızlananlara anında müdahale ediyor.

Antalya 112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran itibarıyla Konyaaltı Sahili'nde işbaşı yaptı. Konyaaltı BeachPark içinde bulunan 112 İlk Yardım İstasyonu da hizmet vermeye başladı. Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonuyla birlikte halk sağlığı için ek tedbirler alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, Konyaaltı Sahili'nde hizmet vermeye başlayan 112 Motosikletli Acil Sağlık Ekipleri, Varyant'tan Boğaçayı'na kadar olan sahil boyunca vakalara hızlı müdahale edebiliyor. Sahil boyunca devriye gezen motosikletli sağlık ekipleri, sıcak çarpması ve boğulma başta olmak üzere rahatsızlık geçirenlere gerekli müdahaleyi yapıyor.

1 HAZİRAN'DAN BERİ 150 VAKAYA MÜDAHALE

Motosikletli sağlık ekibinde 2 paramedik ve 2 acil tıp teknikeri görev yapıyor. Ekipler Varyant'tan Boğaçayı'na kadar olan bölümde herhangi bir vakaya 3 ile 4 dakika içinde ulaşabiliyor. 09.00 ile 01.00 saatleri arasında hizmet veren ekipler, 1 Haziran'dan bugüne kadar yaklaşık 150 vakaya müdahale etti. Sağlık ekipleri, daha çok sıcak havadan etkilenenlere müdahale ettiklerini söyledi.