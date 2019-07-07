Motosikletli şahıs ölümden kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada
1 saat önce
Motosikletli şahıs ölümden kıl payı kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:21 Kaynak: İHA
Motosikletli şahıs ölümden kıl payı kurtuldu...O anlar kamerada
Taksinin sıkıştırdığı motosikletli şarampole uçmaktan son anda kurtulurken bu anlar bir başka aracın kamerasına böyle yansıdı
HATAY - Hatay
'da, yeşil ışığa yetişmek için hızla gelen motosikletlinin önüne taksinin kırmasıyla motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu.
Olay, Antakya- İskenderun
Karayolu Havaalanı mevkiinde meydana geldi. Antakya istikametine doğru ilerleyen motosikletli yeşil ışığa yetişmek için hızını arttırdı. O sırada sol şeritte ilerleyen bir taksi sürücüsü son anda en sağ şeride geçmek isteyince motosikletliyi sıkıştırdı. Taksiyi gören motosikletli, direksiyonu son anda yol kenarındaki patika alana kırdı. Motosikletli toz duman arasında güçlükle de olsa motosikletini durdurabildi.
Motosikletlinin ölümden kıl payı kurtulduğu olay bir başka aracın kamerasından saniye saniye görüntülendi.
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