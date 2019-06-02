Motosikletli şahıs tartıştığı adamın başına kaskla vurdu
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Motosikletli şahıs tartıştığı adamın başına kaskla vurdu Esenyurt'ta motosikletli şahıs tartıştığı adamın başına kaskla vurdu Başından yaralanan adam uzaklaştıİSTANBUL - Esenyurt'ta trafikte yol verme yüzünden yaşanan tartışmada motosikletli şahıs, minibüs şoförüne kaskla vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Motosikletli şahıs tartıştığı adamın başına kaskla vurdu Esenyurt
'ta motosikletli şahıs tartıştığı adamın başına kaskla vurdu
Başından yaralanan adam uzaklaştı
İSTANBUL - Esenyurt'ta trafikte yol verme yüzünden yaşanan tartışmada motosikletli şahıs, minibüs şoförüne kaskla vurdu. Adamın neye uğradığına şaşırdığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli şahıs ile minibüs şoförü trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine duruma sinirlenen motosikletli şahıs, elindeki kaskla bir anda minibüs şoförüne vurdu. Neye uğradığına şaşıran şahıs, refleksle birkaç yumruk atarak karşılık verdi. Ancak başından darbe alarak hafif yaralanan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 10 saniye süren kavga
, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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