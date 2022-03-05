Motosikletli saldırganlar yakalandı - Son Dakika
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Motosikletli saldırganlar yakalandı

05.03.2022 13:40
Motosikletli saldırganlar yakalandı

Beyoğlu'nda motosikleti iki saldırganın ateş etmesi sonucu Aydın Akdağ hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda motosikleti iki saldırganın ateş etmesi sonucu Aydın Akdağ hayatını kaybetti. Şüphelilerin aslında olay sırasında Akdağ'ın yanında bulunan arkadaşını öldürmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Motosikletle kaçarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu, Fesçi Yokuşu Sokak'ta 1 Mart tarihinde, saat 18.00 sıralarında motosikletli 2 şahıs sokakta bulunan 3 kişiye ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken açılan ateş sonucu Aydın Akdağ (23) ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Akdağ, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin motosikletle kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin hızla kaçtığı, arkadaki şüphelinin ise elinde tabanca olduğu görüldü.

Yanlış kişiyi öldürmüşler

Polis yaptığı incelemede olayda asıl hedefin Aydın Akdağ'ın yanında bulunan arkadaşı Y.D.(25) olduğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine Y.D.'nin iki gün önce alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği iki şüpheli polis ekipleri tarafından aranmaya başladı. Polis kısa süre içinde olay sırasında motosikleti kullanan Hüsnü P. ile olay sırasında ateş açan Nurettin K.'yı (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden olayda kullandığı 9 mm tabanca ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Nurettin K.'nın alacak verecek meselesi yüzünden Y.D. ile kavga ettiği, intikam almak için bu saldırıyı planladığı tespit edildi. Şüpheliler poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler. - İSTANBUL

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BEYOĞLU'NDA CİNAYET; MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YAKALANDI BEYOĞLU'NDA CİNAYET; MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YAKALANDI Kazada yaralanan bisikletliyi polis sakinleştirdi Kazada yaralanan bisikletliyi polis sakinleştirdi

Beyoğlu, Polis, Aydın, Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli saldırganlar yakalandı - Son Dakika


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