Son Dakika Haberleri: Motosikletli şüpheli uyuşturucu ile yakalandı
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Motosikletli şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

1 saat önce

Aksu Çayı kenarında durdurulan motosikletli şüpheli, esrar maddesi ile yakalandı.

Motosikletli şüpheli uyuşturucu ile yakalandı, System.String[]

Aksu Çayı kenarında durdurulan motosikletli şüpheli, esrar maddesi ile yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi ve Aksu Çayı civarında yapılan çalışmalar esnasında, Aksu Çayı kenarında durdurulan H.U. isimli şahsın motosikletinde yapılan aramada daralı 1 kilo 115 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa uyuşturucu maddeyi veren M.H.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise bir adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi.


Yakalanan şahıslar hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapılarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edilen şüphelilerden H.U. Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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