Motosikletli Sürücü Bariyere Çarptı, Köprüden Düşerek Öldü

– ABD'de bir motosiklet sürücü, öndeki motosikletin arka tekerine çarparak kontrolünü yitirdi.

– ABD'de bir motosiklet sürücü, öndeki motosikletin arka tekerine çarparak kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü, köprüden aşağı düşerek hayatını kaybetti.



Olay, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Hillborough bölgesinde meydana geldi. Kazan anı, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Köprüden düşen motosikletli, görgü tanıklarınca çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kaza sonucu 30 metre yükseklikten aşağı düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Abd

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz

Fransa'nın Vatikan Elçisine Cinsel İstismar Suçlamasıyla Dava Açıldı

Yeğenini Öldürüp Kanını İçen Cani Kadın Gözaltına Alındı

Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu