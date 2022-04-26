Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı - Son Dakika
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Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı

26.04.2022 10:42

Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı.

Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Fatih Çarşamba'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı
Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı
Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı

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İstanbul, Fatih, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne böyle saldırdı - Son Dakika
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