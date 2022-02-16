Üye Girişi
Motosikletli sürücü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Motosikletli sürücü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

16.02.2022 19:42

- Motosikletli sürücü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde motosikletli bir sürücü hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

- Motosikletli sürücü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

UTLAR PRADES - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde motosikletli bir sürücü hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Auraiya bölgesindeki Achalda tren istasyonu yakınlarında motosikletli bir sürücü, hemzemin geçitte hızla gelen yolcu trenine çarpmaktan son anda kurtuldu. Yolun karşısına geçmek isteyen seyir halindeki sürücü sol taraftan gelen treni fark ederek motosikletini durdurup koşarak raylardan kaçmaya çalıştı. Trenin motosiklete çarpmasıyla darbe alan şahıs yere düşerek yuvarlandı. Daha sonra ayağa kalkan sürücü demiryolundan koşarak uzaklaştı.

Sürücünün ışıkları beklemeden karşıya geçmeye çalıştığı için meydana geldiği tahmin edilen kazada, motosiklette büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

YORUMLAR
500

India, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motosikletli sürücü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:13 4 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 20 yerinden bıçaklayarak katleden adam, sevgililer gününü bahane etmiş
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 19:48:46. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletli sürücü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement