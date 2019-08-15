MOTOSİKLETLİ TRAFİK POLİSİ AĞIR YARALANDI

Murat KORKMAZ / İstanbul DHASANCAKTEPE'de yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada motosikletli polis yaralandı.

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

SANCAKTEPE'de yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada motosikletli polis yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Sancaktepe TEM bağlantı yolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan su iddiaya göre zemini kayganlaştırdı. Bu sırada motosikletiyle seyir halinde olan trafik polisi Ali Ulaş, kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletiyle metrelerce sürüklenen trafik polisi Ulaş'ın sol bacağı koptu. Ulaş'ı gören çevredekiler, sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ali Ulaş, kopan bacağı ile birlikte Kartal Lütfi Kırdal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Ulaş'ın kopan ayağının mikro cerrahi tarafından yerine dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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