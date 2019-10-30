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Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı

10 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKadıköy D-100 Karayolunda motosikletli trafik polisi ile motosiklet sürücüsü seyir halindeyken çarpıştı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Kadıköy D-100 Karayolunda motosikletli trafik polisi ile motosiklet sürücüsü seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen motosiklette sürüklenen polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolu Edirne istikameti Göztepe mevkiinde meydana geldi. Motosikletli trafik polisi Onur Güler ile motosikletiyle ilerleyen Mehmet Ali Deniz bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis memurunun motosikleti devrilirken polis memuru yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan meslektaşları kaza yerine geldi. Elinden ve yüzünden yaralanan polis memuru ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı

Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
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