Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri işbaşı yaptı - Son Dakika

Motosikletli 'Vefa Sosyal Destek' gönüllüleri işbaşı yaptı

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) üyesi motosikletli bin kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ülke genelindeki Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karışlamak için çalışmaya başladı.

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) üyesi motosikletli bin kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ülke genelindeki Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karışlamak için çalışmaya başladı. TMF, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İçişleri Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na yardımcı olmak için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu. TMF'nin belirlediği bin kişilik motosiklet grubu, başvurunun onaylamasının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı. BAŞKENT EKİBİ 136 KİŞİ BAŞKENT EKİBİ 136 KİŞİ 60 motosiklet, 136 kişiden oluşan ekip de bugün Başkent'te göreve başladı. Başkent ekibi, 60 motosiklet, 136 kişiden oluşan ekip de bugün Başkent'te göreve başladı. Başkent ekibi, Çankaya Kaymakamlığı önünde bir araya geldi. Motosikletli 136 kişi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlara ilaç, ekmek ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçları götürdü. Motosikletli ekipler, Vefa Sosyal Destek Hattı'nı arayarak ilaç talebini ileten bir kadına da ilaç ulaştırdı. Hasta olduğunu belirten kadın, ekiplere bu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 'GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUM' 'GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUM' Çankaya Kaymakamı Hüdayar Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara , TMF ile bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Onlar Vefa Sosyal Destek Grupları'na yardım etmek istedi. Bu istekleri de onaylandı. Şimdi de 60'a yakın motosikletli grupla, ilaç, hijyen malzemesi ve ekmek gibi ürünlerle vatandaşlarımıza destek götürme gayreti içerisindeyiz. Bu davranışın diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olacağını düşünüyorum. Biz bu destekten dolayı çok mutluyuz. Bu koronavirüsten dolayı kötü günlerden geçiyoruz; ama eğer bu salgının bir artısını sayacaksak o da toplumsal duyarlılığın bu şekilde artmasıdır. Güzel günler göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. 'KAMPANYAYA SAATLER İÇİNDE 3 BİN BAŞVURU GELDİ' 'KAMPANYAYA SAATLER İÇİNDE 3 BİN BAŞVURU GELDİ' TMF Eğitim Kurulu Başkanı TMF Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör ise "Federasyon başkanımızla konuşurken, Vefa Sosyal Destek Grubuna yardım etme kararı aldık. Sonra 'Bin motosikletli gönüllü' kampanyası başlattık. Bu kampanyaya saatler içerisinde 3 bin kişi başvuruda bulundu. Biz de sevinerek İçişleri Bakanlığı'na müracaatta bulunduk. Onlar da konuya sıcak baktı. Verdiğimiz listeler il valiliklerine gönderildi. Bugün de onayın geldiğini öğrendik ve buraya geldik. Bu kampanyaya destek olan yaklaşık bin arkadaşımız var" ifadelerini kullandı.

- Ankara - Ankara

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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