Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu

Yenişehir ilçesindeki Adliye Sarayı önünde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, yolda kalan hafif ticari aracı fark etti. Araç sürücüsünün yanına giden polisler, trafik akışını kontrollü sağladı.
Ekipler, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için aracı, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna itti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
O anlara ilişkin kareler;
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