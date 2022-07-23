Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu - Son Dakika
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Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu

23.07.2022 11:50

Diyarbakır'da adliye binası önündeki motosikletli yunus timleri, yakıtı biten hafif ticari aracın sürücüsüne yardım etti. Ekipler aracı 200 metre iterek, akaryakıt istasyonuna götürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yenişehir ilçesindeki Adliye Sarayı önünde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, yolda kalan hafif ticari aracı fark etti. Araç sürücüsünün yanına giden polisler, trafik akışını kontrollü sağladı.

AKARYAKAKITİ İSTASYONUNA KADAR İTTİLER

Ekipler, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için aracı, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna itti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O anlara ilişkin kareler;

MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİ, YAKITI BİTEN ARACI AKARYAKIT İSTASYONUNA KADAR İTTİ
MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİ, YAKITI BİTEN ARACI AKARYAKIT İSTASYONUNA KADAR İTTİ
MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİ, YAKITI BİTEN ARACI AKARYAKIT İSTASYONUNA KADAR İTTİ
MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİ, YAKITI BİTEN ARACI AKARYAKIT İSTASYONUNA KADAR İTTİ
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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yenişehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu - Son Dakika

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