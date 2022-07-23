Ekipler, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için aracı, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna itti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yenişehir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yaşam › Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu - Son Dakika

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