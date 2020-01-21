Motosikletli zabıtanın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da motosikletli zabıtanın çarptığı yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Sahil Yolu üzerine yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta Hüseyin E.(49) idaresindeki 55 ADH 64 plakalı motosiklet ile Sahil Yolu üzerinde devriye gezerken 70 yaşındaki yaya Gülşen Göksu'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gülşen Göksu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN