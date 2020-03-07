Motosikletliler bariyer sisteminin değişmesini istiyor - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta motosiklet kazasında hayatını kaybeden arkadaşları için lokma hayrı düzenleyen Manisalı motosikletçiler Dünya Şampiyonu Motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na çağrıda bulunarak motosikletlilerin kabusu haline gelen bariyer sisteminin değiştirilmesini istedi.



Manisa'da bir grup motosiklet tutkunu motosiklet kazalarında hayatını kaybeden ve yaralanan arkadaşları hayrına Manolya Meydanında lokma döktürerek, kazalarda ölüme sebep olan 'katil bariyerler' olarak adlandırdıkları bariyer sistemine tepkilerini dile getirdi.



Geçtiğimiz hafta Dikili otobanında meydana gelen kaza sonrası bariyerlere çarparak hayatını kaybeden 35 yaşındaki Manisalı motosikletçi Ramazan Uyar için bir araya geldiklerini kaydeden ve Manisalı motosikletçiler adına bir açıklama yapan Serdar Kabaş, "Geçen hafta maalesef üzücü bir olay yaşadık. Motosiklet grubumuzda olan bir arkadaşımızı katil bariyer diye adlandırdığımız bariyer sisteminde kaybettik. Bugünkü toplanmamız, hayrımız vefat eden kardeşimiz içindi aslında. Buradan iletmek istediğimiz yetkililere, özellikle de Sayın Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'na. Artık bariyer sistemlerinin değişmesini, bariyerlerin altına da aynı şekilde bant yapılmasını, motosikletliler için adeta giyotin görevi gören, çarptığımız anda çarptığımız uzvumuzu bıraktığımız bariyer sisteminin değişmesini istiyoruz. Bu yüzden arkadaşlarımızla birlikte böyle bir toplantı düzenledik. Bir hayır yapalım istedik. Yetkililere sesimizi duyurmak için bunu yaptık. İnşallah artık bariyer sisteminin değişmesini istiyoruz" dedi.



Bir diğer motosiklet sürücüsü de taşıt sürücülerinin biraz daha duyarlı olarak aynalarını dikkatli kullanmalarını isterken meydana gelen kazanın sebebinin ayna kullanılmaması olduğunu ve daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.



Manisalı motosikletçilerin düzenlediği lokma hayrına Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da katılarak destek verdi. - MANİSA