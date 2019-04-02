Motosikletliler Kansere Dikkat Çekti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Bursa Enduro Fan Club, Bursa 112 Motorize ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayarak şehir turu yapıldı. Etkinlikte konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kanserin sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti. Kanserin önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğu bilgisini veren Dr. Akan, "Günümüzde bazı kanser türleri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle kanser taramaları önem arz etmektedir" dedi.

Kanser bilincinin toplumda geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Akan, "Bu tarz etkinlikler ile kansere dikkat çekmekte ve toplumda farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. İlimizde 1-7 Nisan Kanser haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek, vatandaşlarımıza kanseri ve erken teşhisin önemini anlatacağız. Düzenleyeceğimiz bu tarz etkinliklerle vatandaşlarımızı erken teşhis için KETEM birimlerinde tarama yaptırmaya davet edeceğiz. Bugün de motosiklet ekipleri ile şehir içinde tur atarak kansere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Kanser ile mücadelede bizlere destek veren motosiklet ekiplerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kanser ile Etkin Mücadele Ediliyor

Bursa'da kanserle mücadeleyi farkındalık çalışmaları, tarama ve tedaviye yönelik çalışmalar olmak üzere üç başlıkta sürdürdüklerini ifade eden Dr. Akan, "İlk olarak vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kanser konusunda farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Taramalara baktığımızda ise geçen yıl 100 binden fazla vatandaşımıza KETEM'lerimizde ücretsiz kanser taraması yapıldı. Tarama sonucunda onkolojik tanı ve tedaviye ihtiyacı olanlara karşılamaya yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz. Yapımı tamamlanmak üzere olan Şehir Hastanemizde Kapsamlı Onkoloji Merkezi (KOM), Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesive Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Onkolojik Tanı ve Tedavi Merkezi (OTT) kuruyoruz. Güçlendirilmiş ilçe hastanelerimiz olan Mustafakemalpaşa, Gemlik ve İnegöl Devlet Hastanelerimizde Onkolojik Hizmet Birimi(OHB)planlaması yapılmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra motosiklet ekipleri şehir turu atmak için yola çıktılar. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı ve Kent Meydanı- Fevzi Çakmak istikametinde 'Kansere Yol Verme Yarınlar Seninle' yazılı yelekleriyle şehir turu gerçekleştiren motosiklet ekipleri vatandaşlardan büyük alkış aldılar.