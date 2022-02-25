Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim - Son Dakika
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Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim

25.02.2022 14:59

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'de alkollü olarak kullandığı otomobiliyle trafikte makas atarak ilerlerken motosikletli kurye Necati Yasin Batır'a (19) çarpıp ölümüne neden olan Mehmet Kılıç, savunmasında, "Alkollüydüm ancak kendimdeydim. Önümdeki araç aniden fren yapınca ben de şerit değiştirmek zorunda kaldım.

DENİZLİ'de alkollü olarak kullandığı otomobiliyle trafikte makas atarak ilerlerken motosikletli kurye Necati Yasin Batır'a (19) çarpıp ölümüne neden olan Mehmet Kılıç, savunmasında, "Alkollüydüm ancak kendimdeydim. Önümdeki araç aniden fren yapınca ben de şerit değiştirmek zorunda kaldım. Kaza bu nedenle yaşandı" dedi. Duruşma öncesi yaklaşık 200 motosikletli de adliye önünde eylem yaparak, sürücüsünün en ağır cezayı almasını istedi.

Kaza, 16 Ocak günü saat 15.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi, Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen Mehmet Kılıç yönetimindeki 20 AGG 456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Yasin Batır'ın kullandığı 42 H 1442 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Batır, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan ve 2,70 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kılıç tutuklandı.

'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıl hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Kılıç, bugün ilk kez Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Kılıç, hayatını kaybeden Necati Yasin Batır'ın yakınları ile avukatlar katıldı. Mehmet Kılıç savunmasında, "Alkollüydüm ancak kendimdeydim. Önümdeki araç aniden fren yapınca ben de şerit değiştirmek zorunda kaldım. Kaza bu nedenle yaşandı" dedi. Duruşma 24 Mart tarihine ertelendi.'HAYALLERİ OLAN PIRIL PIRIL GENÇ BİR İNSANDI'Bu arada, duruşma öncesi Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Kulübü Derneği ve çevre illerdeki motosiklet gruplarının da katılımıyla Adalet Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 motosikletli, Necati Yasin Batır için eylem yaptı. Denizli Motosiklet Sürücüleri ve Sporları Kulübü Derneği Başkanı Rıfat Arıkan, "Motosikletli kuryeler, günümüz yaşam koşullarının vazgeçilmez unsurudur. Pandemi boyunca kuryeler yoğun bir şekilde toplumun her kesimine hizmet etmiş, riski kendileri alıp herkesin hastalık riski almasının önüne geçmiştir. Necati Yasin Batır hayalleri olan pırıl pırıl genç bir insandı. Yaşıtlarının aksine tatil yapmak yerine pazar günü olmasına rağmen çalışıyordu. Kendini bilmez, alkollü, karşısına çıkanı biçecek şekilde araç kullanan bir trafik canavarı tarafından öldürüldü" dedi.'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI UMUYORUZ'

Acılarının dinmeyeceğini söyleyen Arıkan, "Bizler artık giden bir motosiklet kullanıcısının arkasından üzülmek, onu anmak ile avunmuyoruz. Acımız hiç dinmeyecek. En azından böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için Necati Yasin Batır'ın davası etrafında kenetleniyor ve herkesin bu davada taraf olmasını, belki birkaç dakika durup düşünmesini bekliyoruz. Umuyoruz ki; Yasin'i ailesinden, dostlarından, bizlerden ve bu hayattan koparan şahıs en ağır cezayı alır. Umuyoruz ki; artık evlerinizde siparişlerinizi beklerken bir nebze kuryeyi de düşünürsünüz. Umuyoruz ki; trafikte aracınızla giderken motosikletli kuryelere ve motosikletçilere daha saygılı gözlerle bakarsınız" ifadelerini kullandı.


Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim
YORUMLAR
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Otomobiliyle motokuryenin ölümüne neden olan zanlı hakim karşısında Otomobiliyle motokuryenin ölümüne neden olan zanlı hakim karşısında Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı Muğla'da araç sayısı bir ayda Bin 542 artı

Mehmet Kılıç, Motosiklet, Tragger, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kurye Yasin'in ölümüne neden olan sürücü: Alkollüydüm ancak kendimdeydim - Son Dakika


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