Motosikletlilerden '15 Temmuz' sürüşü - Son Dakika

SAKARYA'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında aralarında AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun da olduğu motosiklet sürücüleri, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için sabah saatlerinde hareket etti.

Sakarya'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü' kapsamında çok sayıda motosiklet sürücüsü, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılmak için sabahın erken saatlerinde hareket etti. Sürücüleri TEM Otoyolu gişelerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve şampiyon motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu karşıladı. Sürücülerle birlikte motosiklete binen Yüce, Sofuoğlu ve Kaya, 15 Temmuz şehidi polis memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarını ve evini ziyaret etti. Şehidin ailesi ile bir süre sohbet edildikten sonra Ankara'daki törene katılmak için konvoy hareket etti.