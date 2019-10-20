Son Dakika Haberleri: Motosikletlilerden 'barış pınarı harekatı'na asker selamlı destek
Son Dakika Güncel Motosikletlilerden 'barış pınarı harekatı'na asker selamlı destek

Motosikletlilerden 'barış pınarı harekatı'na asker selamlı destek

34 dakika önce

Tekirdağ Motosiklet Kulübü'nce düzenlenen etkinlikte bir araya gelenler, 'Barış Pınarı Harekatı'na, bayraklarla donattıkları motosikletleriyle tur atıp, asker selamıyla destek verdi.

Tekirdağ Motosiklet Kulübü'nce düzenlenen etkinlikte bir araya gelenler, 'Barış Pınarı Harekatı'na, bayraklarla donattıkları motosikletleriyle tur atıp, asker selamıyla destek verdi.

Tekirdağ Motosiklet Kulübü'nün 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için sahil dolgu alanında düzenlediği etkinliğe, Trakya Motosikletçiler Birliği'nin yüzlerce üyesi katıldı. Türk bayrakları ile donattıkları motosikletleriyle kentte tur atan motosiklet tutkunları, daha sonra bir araya gelip, asker selamı verdi. Tekirdağ Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ün de motosikletle katıldığı etkinlikte konuşan Tekirdağ Motosiklet Kulübü Başkanı Kadir Yenipazarlı, " Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için konvoy oluşturarak kentte tur attık. 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek, yola çıkan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından topluca asker selamı verdi. Daha sonra yola çıkan grup, kentte destek sürüşünü gerçekleştirdikten sonra dağıldı.

Motosikletlilerden 'barış pınarı harekatı'na asker selamlı destek

Barış Pınarı Harekatı, Motosiklet, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:31 Kaynak: DHA
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