Son Dakika Haberleri: Motosikletlilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Motosikletlilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

19 dakika önce

Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla sürüş gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla sürüş gerçekleştirdi.

Sahil Dolgu Alanı'nda toplanan yaklaşık 500 motosikletli, harekata destek amacıyla, kask ve araçlarına yerleştirdikleri Türk bayrağı ve Atatürk fotoğraflarıyla Valilik binası önüne kadar tur attı.

Daha sonra gruptakiler, motosikletlerinin yanına geçerek asker selamı verdi.

Grup adına konuşan Gökhan Aydın, Türkiye'nin, Suriyeliler için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Aydın, "Suriyelilerin evlerine dönmesi ve sınırımızdaki terör unsurlarının yok edilmesi amacıyla operasyonda bulunan şanlı askerlerimize selam gönderiyoruz. Şanlı ordumuz ne 9 aylık Muhammed ne de diğer şehitlerimizin kanını yerde bırakmaktadır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek yola çıkan Mehmetçiklerimize dualarımızı yolluyoruz." diye konuştu.

Motosikletlilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:05 Kaynak: AA
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