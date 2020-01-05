Motosikletlilerden doğu türkistan eylemi - Son Dakika
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Motosikletlilerden doğu türkistan eylemi

6 saat önce

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul DHA Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan motosikletliler, Çin hükümetinin Doğu Türkistanlılara uyguladığı politikaları protesto etti.

Türkiye Motosiklet Platformu adına yapılan açıklamada, 'Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline ve dini vecibelerini yapmamaları yolunda baskıya maruz bırakılmaktadırlar. Her platformda yaşanan bu dramın duyurulması ve hatırlatılması gerekmektedir. Bizler, Doğu Türkistanlı, Uygur Türkü kardeşlerimizin yanındayız dedi. Türkistan Dernekleri açıklama yapan Yusuf Yusufoğlu da, Doğu Türkistanlıların Çin hükümetinin baskılarına maruz kaldıklarını vurguladı.

Sık sık sloganların atıldığı eylem açıklamaların ardından son buldu.

Motosikletlilerden doğu türkistan eylemi

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:15 Kaynak: DHA
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