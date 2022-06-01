Yenibosna'da dün akşam saatlerinde servis şoförü iddiaya göre emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı.
3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletlileri sıkıştıran servis şoförü, ellerinden zor kurtuldu! Tekmeli tokatlı kavga kameralarda - Son Dakika