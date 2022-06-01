Motosikletlileri sıkıştıran servis şoförü, ellerinden zor kurtuldu! Tekmeli tokatlı kavga kameralarda - Son Dakika
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Motosikletlileri sıkıştıran servis şoförü, ellerinden zor kurtuldu! Tekmeli tokatlı kavga kameralarda

01.06.2022 11:25

İstanbul Bahçelievler'de 3 motosiklet sürücüsü servis şoförünü dövdü. Şoförün sıkıştırması üzerine kavganın başladığı iddia edilirken, yaşanan o anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Yenibosna'da dün akşam saatlerinde servis şoförü iddiaya göre emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı.

3 MOTOSİKLETCİ SERVİSCİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Yenibosna, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletlileri sıkıştıran servis şoförü, ellerinden zor kurtuldu! Tekmeli tokatlı kavga kameralarda - Son Dakika


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