MOTOSİKLETLİLERİN EL ELE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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MOTOSİKLETLİLERİN EL ELE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

19.09.2022 12:16

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki iki motosikletin sürücüsü trafikte yan yana gelerek el ele tutuştu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki iki motosikletin sürücüsü trafikte yan yana gelerek el ele tutuştu. Ayrıca motosikletin arkasında oturan bir yolcunun da diğer motosikleti ayağıyla zaman zaman ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir kişinin cep telefonuyla çekilen görüntülerde iki motosikletteki sürücüler ve yolcular el ele tutuşarak ilerlemeye devam ettiği görüldü. Ayrıca yolculardan birinin diğer motosikleti ayağıyla ittiği anlar da kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLİLERİN EL ELE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: MOTOSİKLETLİLERİN EL ELE TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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