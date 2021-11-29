MOTOSİKLETLİLERİN KÖPRÜLERDE ZOR ANLARI - Son Dakika

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

İSTANBUL'da kuvvetli lodos özellikle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerini bir hayli zorluyor. Kimi motosiklet sürücüleri metrobüs ve otobüsleri kendilerine siper ederek ilerlemeye çalışırken kimileriyle hız düşürmeyi tercih ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos etkisini gösteriyor. Bu durum özellikle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerini bir hayli zorluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet sürücüleri de lodos yüzünden zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi daralan sürücüler kendilerini ya metrobüs ya da otobüsleri kendilerine siper ediyor.

'SAVRULMAMAK İÇİN ARAÇLARI KENDİME SİPER EDİYORUM"

Çok zorlandıklarını söyleyen motosiklet sürücüsü Mustafa Demir, 'Lodos özellikle köprü geçişlerinde bizi yoruyor. Çünkü köprü geçişleri sırasında kuvvetli rüzgarlar oluyor. Ben de savrulmamak için araçları kendime siper ediyorum. Özellikle metrobüs araçları işimize çok yarıyor. Metrobüs aracıyla aynı düzeyde geçip köprü çıkışına doğru ilerlemeyi tercih ediyorum. Diğer günlere göre lodos bugün biraz daha şiddetli. Zaten haberlerde de lodos olacağı gördüm. Seyir halindeyken motorun hızını düşürmeye çalışıyorum" dedi.

'SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR SALLANIYOR"

Motosiklet sürücüsü Yalçın Taşdemir ise 'Şu an baya bir rüzgar var, rüzgarda bizi çok etkiliyor. Seyir halindeyken motor sallanıyor. Ben de dikkatli olmaya çalışıyorum. Bir de çok rüzgarlı havalarda otobüsleri kendime siber ediyorum" diye konuştu.

Böyle havalarda motosiklet sürücülerini uyaran Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitmeni Burak Arafa, 'Köprü ve viyadük geçişlerinde kuvvetli rüzgarlar çok etkili. Tam kapalı motosiklet ve tam grenajlı kapalı motosikletler lodosa daha fazla maruz kalmakta. Motosiklet sürücülerinin hızlarını biraz azaltmalarını öneriyorum. Büyük araçları sollamaları gerekiyorsa, köprülerin giriş ve çıkışlarından rüzgarın yönü aniden değişebilir bu durum çok büyük tehlikeler oluşturabilir. Aynı zamanda rüzgar fazlalaştığı zaman büyük araçları kendilerine siper alabilirler. Aniden gelen çapraz rüzgarlar motosiklet sürücüleri için büyük risk oluşturuyor. Bu rüzgarlar yüzünden motosiklet yön değiştirebilir ve sürücü seyir halinde yanında bulunan araca çarpabilir. Böyle havalarda motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.