Son Dakika Haberleri: Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
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Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

6 saat önce

Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletliler kazadan son anda kurtulduİSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında seyreden motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kask kameralarına yansıdı.

Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletliler kazadan son anda kurtuldu

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında seyreden motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kask kameralarına yansıdı.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde motosikletine binen İsmail E., evine gitmek üzere yola koyuldu. Motosikletli cadde üzerinde seyrettiği esnada bir süre sonra sokak arasından aniden bir otomobil çıktı. Aracı son anda fark eden motosikletli frene basarak güçlükle durabildi. Küçükçekmece Sefaköy'de de dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçen yaya gence, seyir halinde olan motosikletli hafif şekilde çarptı. Kaza sonrası birbirlerinin sağlık durumlarını soran taraflar ardından caddeden ayrıldı. Bağcılar Gülbahar Caddesi üzerinde meydana gelen benzer olayda ise, seyir halinde olan motosikletli aniden önüne çıkan otomobil çarpmaktan son anda kurtuldu. Motosikletli korna basarak sürücüye tepki gösterdi.

Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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