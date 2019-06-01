Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
1 saat önce
Manisa'da 2 sürücünün hızla hareket eden motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:28 Kaynak: AA
'da 2 sürücünün hızla hareket eden motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Manisa Çevre Yolu Dericiler Sitesi Kavşağı yakınlarında 45 C 4984 ve 35 AEK 274 plakalı motosikletlerdeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yarışmaya başladı.
Kask kullanmayan sürücüler, motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.
Motosikletlilerin bu yolculuğunu, yoldan geçen bir otomobildeki yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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