Son Dakika Haberleri: Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
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Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

2 saat önce

Kayseri'de yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla iterek hareket ettirmesi kameraya yansıdı.

Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı, System.String[]

Kayseri'de yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla iterek hareket ettirmesi kameraya yansıdı.

Merkez Melikgazi ilçesine Erciyes Bulvarı'nda, yakıtı bittiği öğrenilen motosikleti başka bir motosikletlinin iterek trafikte yol aldıkları anlar görüntülendi.

Motosikletliler, yolda dengelerini ara ara kaybederken bazı şoförlerin korna çalarak uyarmasına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.

Melikgazi, Erciyes, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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