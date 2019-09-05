Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
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Kayseri'de yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla iterek hareket ettirmesi kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:43 Kaynak: AA
Kayseri'de yakıtı biten motosikleti, başka bir motosikletlinin ayağıyla iterek hareket ettirmesi kameraya yansıdı.
Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes Bulvarında, yakıtı bittiği öğrenilen motosikleti başka bir motosikletlinin iterek trafikte yol aldığı anlar görüntülendi.
Motosikletliler yolda dengelerini ara ara kaybederken bazı şoförlerin kornalı uyarılarına aldırmadan, tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.
Yoğun trafik akışına aldırmayan motosikletliler kilometrelerce hareket etti.
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