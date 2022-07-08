Son Dakika | Motosikletlilerin zincirleme kazası kamerada

Motosikletlilerin zincirleme kazası kamerada

İSTANBUL - Çatalca'da zaman zaman trafikte tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli grupta bir sürücü virajı alamayarak devrildi, bir başka sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarptı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Çatalca Yolu Caddesinde motosikletle seyreden bir grup genç, zaman zaman caddede tek teker üzerinde de gitti. İddiaya göre trafikte tehlikeli hareketler yapan grup ilerlemeye devam ederken bir sürücü virajı alamayıp devrildi, bir başka sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kaza anı kask kamerasına yansıdı.