Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

14.05.2022 09:47

Bir son dakika haberine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, motosikletin bisiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, motosikletin bisiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi ağır yaralandı. Çarpışma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü, iddiaya göre, aniden önüne çıkan bisiklete çarptı. Kazada motosiklet ve bisiklet sürücüsü, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişiyi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis de kaza yerinde araştırma yaptı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MOTOSİKLETLİNİN BİSİKLETE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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