Motosikletlinin çantasındaki güneş gözlüklü köpek ilgi odağı oldu - Son Dakika

Motosikletlinin çantasındaki güneş gözlüklü köpek ilgi odağı oldu

Antalya'da, trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücünün sırt çantasındaki, gözünde güneş gözlüğü bulunan köpek, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Antalya'da, trafikte ilerleyen bir motosiklet sürücünün sırt çantasındaki, gözünde güneş gözlüğü bulunan köpek, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

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Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, bir motosikletlinin sırt çantasında bulunan ve sadece kafası görünen köpek, ilginç görüntü oluşturdu.

Güneş gözlüğüyle çevresini izleyen köpeğin eğlenceliği yolcuğunu görünce önce şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Motosiklet sürücüsünün, köpeğiyle trafikteki yolculuğu, sosyal medyada da vatandaşlar tarafından paylaşıldı.

Gazi Bulvarı, Motosiklet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosikletlinin çantasındaki güneş gözlüklü köpek ilgi odağı oldu - Son Dakika
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