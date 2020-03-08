Motosikletlinin çarptığı kadın metrelerce havaya savruldu...O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosikletlinin çarptığı kadın metrelerce havaya savruldu...O anlar kamerada - Son Dakika

Motosikletlinin çarptığı kadın metrelerce havaya savruldu...O anlar kamerada

6 saat önce

Motosikletlinin çarptığı kadın metrelerce havaya savruldu.

Motosikletlinin çarptığı kadın metrelerce havaya savruldu...O anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulan kadın yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansırken, yolcu minibüsünün yasak noktada durması dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz 4 Mart Çarşamba günü Avcılar'da bir caddede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir minibüs yolcu indirip bindirmesi yasak olan noktada durdu. Bu sırada arkadan gelen motosikletli minibüsün sol tarafından geçti. Minibüsü geçen motosikletli yolun karşısına geçen kadına feci şekilde çarptı. Kadın, metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düştü. Çevredeki esnaf yaralı kadına yardımcı olarak ambulansı aradı. Olay yerine gelen ambulans vücudunda kırıklar ve ezikler olduğu belirlenen kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün ise kaza sonrası polis tarafından ifadesi alındı.

Yaşanan kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün yolcu indirip bindirmek için durduğu, minibüsün solundan geçen motosikletin kadına çarpıp havaya savurması ve vatandaşların yardıma koşmaları yer alıyor.

Motosikletlinin çarptığı kadın metrelerce havaya savruldu...O anlar kamerada

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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