Son Dakika Haberleri: Motosikletlinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Motosikletlinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

42 dakika önce

Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Mercimektepe Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. N. G, ve E'nin bulunduğu 46 ND 211 plakalı motosikletin seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Kutbettin Aktekin'e çarptı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aktekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası motosiklette bulunan 2 kişi de yaralanırken, yaralılardan biri motosikleti kaza yerinden yaklaşık 300 metre uzakta bulunan bir evin bahçesine sakladı.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:00 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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