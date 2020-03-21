Motosikletlinin hareketleri korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosikletlinin hareketleri korkuttu - Son Dakika

Motosikletlinin hareketleri korkuttu

6 saat önce

MANİSA'da motosiklet sürücüsü, seyir halindeki aracında müzik dinleyip, tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

Motosikletlinin hareketleri korkuttu, System.String[]

MANİSA'da motosiklet sürücüsü, seyir halindeki aracında müzik dinleyip, tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

İzmir- İstanbul Otoyolu Manisa girişinde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürme anları, tepki çekti. Bir otomobil sürücünün cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, seyir halindeki 10 ZG 229 plakalı motosiklet sürücüsü dinlediği müziğe kendini kaptırarak, yolda tehlikeli manevralar yaptığı görülüyor. Motosikletin üzerinde zıplayan ve direksiyondan ellerini bırakarak seyreden sürücü, trafiği tehlikeye düşürüyor. Hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, tepki topladı.

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Motosiklet, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:04 Kaynak: DHA

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