Son Dakika Haberleri: Motosikletlinin Kendisini Sıkıştıran Sürücünün Üzerine Yürüyerek Tokat Atması Kamerada

Motosikletlinin Kendisini Sıkıştıran Sürücünün Üzerine Yürüyerek Tokat Atması Kamerada

59 dakika önce

5 Karayolu İncirli mevki'inde bir otomobil sürücüsü, sollama yaptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde şeride girerek motosikletliyi bariyerlere sıkıştırmaya çalışınca ortalık karıştı.

Motosikletlinin Kendisini Sıkıştıran Sürücünün Üzerine Yürüyerek Tokat Atması Kamerada, System.String[]
E-5 Karayolu İncirli mevki'inde bir otomobil sürücüsü, sollama yaptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde şeride girerek motosikletliyi bariyerlere sıkıştırmaya çalışınca ortalık karıştı. Motosikletini aracın önüne kırarak sürücünün üstüne yürüyen adam, küfürler yağdırdıktan sonra boğazını sıkıp tokat attı. Öfkeli motosiklet sürücüsünü çevredekiler uzaklaştırırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.20 sıralarında E-5 Karayolu Bakırköy İncirli mevki'i Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Merter'den Yenibosna'ya seyir halinde olan 34 NY 5343 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, önünde seyreden ticari taksiyi sollamak istedi. Taksiyi sollayan sürücü hemen ardından kontrolsüz bir şekilde şeride girdi. Ancak otomobil sürücüsü, o esnada araçların sağından sür'atli bir şekilde seyir halinde olan motosikletliyi aracıyla bariyerler arasında sıkıştırdı. Mutlak bir ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü, yaşadığı şokun ardından motosikletini otomobilin önüne kırdı.

Küfürler edip sürücünün boğazını sıktı

Aracın önünde durduktan sonran motosikletinden inen öfkeli sürücü, otomobil sürücünün yanına gitti. Küfürler yağdıran motosikletli ardından adamın boğazını sıkarak birkaç kez tokat attı. Olayı gören çevredeki sürücülerde motosikletlinin yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak araçta sürücünün bebeği ve ailesi olduğu uyarılarına rağmen öfkeli sürücü, küfürler ederek saldırmaya devam etti. Bir süre sonra araç sürücüsü motosikletli ile konuşmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay nedeniyle Edirne istikametinde meydana gelen trafik yoğunluğu, sürücülerin ayrılmasının ardından normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Edirne, Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Kazasına İlişkin İki Şoför Tutuklandı

Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı Kontrolden Çıkan Otomobil, Önce Reklam Panosuna Sonra Ağaca Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 10:22:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosikletlinin Kendisini Sıkıştıran Sürücünün Üzerine Yürüyerek Tokat Atması Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]