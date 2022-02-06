MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI - Son Dakika

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, motosiklet sürücüsü Osman Oygur'un öldüğü kaza yerinde düşen plakayı bulan ekipler, kamyonet çarptığını belirledi. İnceleme başlatılırken A.A., polise gidip, kamyonetle kaza yaptığını söyledi ancak sorguda aracı kullananın, babası İ.A. olduğunu itiraf etti. İ.A. da gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaza, dün akşam, Yeniköy Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, motosikletten düşen birinin yol kenarında yattığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 07 Z 3654 plakalı motosikletin sürücüsünün Osman Oygur olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Oygur'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZAYI BABASININ YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri de bölgede yaptıkları çalışmalarda, başka araca ait plaka buldu. Kaza yerindeki 07 DDA 99 plakasının, İ.A.'ya ait kamyonetten düştüğü tespit edildi. Bir süre sonra araç sahibinin oğlu olduğunu söyleyen A.A., polis merkezine giderek, kamyonet ile kaza yaptığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren A.A., sorguda aracı babasının kullandığını itiraf etti. Bunun üzerine baba İ.A. da evinde gözaltına alınarak, polis merkezine getirildi. İ.A. hakkında 'kazayla ölüme sebebiyet vermek', oğlu A.A. için de 'yalan beyanda bulunmak'tan işlem başlatıldı. Baba ile oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.