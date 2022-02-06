Üye Girişi
MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI - Son Dakika

MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI

06.02.2022 15:20
MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, motosiklet sürücüsü Osman Oygur'un öldüğü kaza yerinde düşen plakayı bulan ekipler, kamyonet çarptığını belirledi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, motosiklet sürücüsü Osman Oygur'un öldüğü kaza yerinde düşen plakayı bulan ekipler, kamyonet çarptığını belirledi. İnceleme başlatılırken A.A., polise gidip, kamyonetle kaza yaptığını söyledi ancak sorguda aracı kullananın, babası İ.A. olduğunu itiraf etti. İ.A. da gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaza, dün akşam, Yeniköy Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, motosikletten düşen birinin yol kenarında yattığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 07 Z 3654 plakalı motosikletin sürücüsünün Osman Oygur olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Oygur'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZAYI BABASININ YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri de bölgede yaptıkları çalışmalarda, başka araca ait plaka buldu. Kaza yerindeki 07 DDA 99 plakasının, İ.A.'ya ait kamyonetten düştüğü tespit edildi. Bir süre sonra araç sahibinin oğlu olduğunu söyleyen A.A., polis merkezine giderek, kamyonet ile kaza yaptığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren A.A., sorguda aracı babasının kullandığını itiraf etti. Bunun üzerine baba İ.A. da evinde gözaltına alınarak, polis merkezine getirildi. İ.A. hakkında 'kazayla ölüme sebebiyet vermek', oğlu A.A. için de 'yalan beyanda bulunmak'tan işlem başlatıldı. Baba ile oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI
MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI
MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI

YORUMLAR
500

Kamyonet, İnceleme, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:25 Çapraz sorguda dökülen zanlılar, cinayeti para için işlediklerini itiraf etti
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
15:18 Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi!
14:42 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Isparta tepkisi: Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar
14:41 Isparta'da donarak öldüğü öne sürülen vatandaşın asıl ölüm nedeni belirlendi
14:39 PSG ve Manchester United arasında eşi benzeri görülmemiş takas
14:35 Saman balyalarını parçalamak isterken, ayağını makineye kaptırdı
14:34 Bir fatura isyanı şarkıcı Serkan Kaya'dan geldi! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi
14:02 Türkiye'nin konuştuğu evlilikte bomba detay ortaya çıktı! Gürsel Tekin, Mehtap Özkan'la daha evliyken tanışmış
13:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaptıkları için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 15:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: MOTOSİKLETLİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI DÜŞEN PLAKA VE İTİRAF AYDINLATTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement