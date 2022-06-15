Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis - Son Dakika
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Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis

15.06.2022 12:59
Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis

KARTAL'da geçen eylül ayında motosikletiyle giden Cengiz Şen'e (44) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve daha önce iki kez alkol nedeniyle ehliyetine el konulan alkollü sürücü Ender Ocaklı (43) 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KARTAL'da geçen eylül ayında motosikletiyle giden Cengiz Şen'e (44) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve daha önce iki kez alkol nedeniyle ehliyetine el konulan alkollü sürücü Ender Ocaklı (43) 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cengiz Şen'in eşi Emel Şen kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirterek "Burada kişi, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetini iki kez kaptırmıştır. Islah olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ender Ocaklı katıldı. Duruşmada kazada hayatını kaybeden Cengiz Şen'in eşi Emel Şen ile avukatı Özcan Alpaslan hazır bulundu.

Avukat Özcan Alpaslan "Olay bilinçli taksirle işlenmiş bir eylem değildir, olası kastla işlenmiştir. Yargıtay kararlarında buna dair tutanaklar mevcuttur. Sanığın 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirtilerek olası kastla karar verildiği nettir. Biz dosyanın yetkisizlikle ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sanık avukatı ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Son sözleri sorulan sanık Ender Ocaklı da önceki ifadelerini tekrar ettiğini kaydederek "Kesinlikle böyle bir şey olsun istemezdim. Pişmanım" dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ender Ocaklı'yı "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirterek verilen cezada alt sınırdan uzaklaştığını söyledi.

"ISLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"Duruşmanın ardından açıklama yapan Emel Şen, "Bugünkü verilen karardan sonra biz davamıza devam etmeye düşünüyoruz. Bir üst mahkemeye taşımayı düşünüyoruz. Çünkü verilen cezanın yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Burada kişi, alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetini iki kez kaptırmıştır. Islah olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden tekrardan, hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz." dedi.Sanığın 5 yıl ceza aldığını hatırlatan Emel Şen şöyle devam etti:  "1.64 oranında alkollü çıktı. Birkaç saat sonra test yapıldı. Yüksek bir promilde çıktı. Daha önce de alkolden ehliyeti iki kez kaptırmış olması onun ıslah olmadığının göstergesidir. Biz olası kasttan cezalandırılmasını istiyoruz. Yine davamızın peşindeyiz. Hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz. Olası kastla ilgili örneklere baktığımızda, bir futbol maçında, bir kişinin havaya ateş ederek, bir kişinin canına mal olmasına sebebiyet vermesi olası kast olarak geçmiş. Burada adam tetiğe basmış ve olası kast suçlusu olmuş. Diğerinde de adam alkollü bir şekilde arabaya oturmuş ve gaza basmış. Yani bence ikisi arasında hiçbir fark yok. Birisi trafik suçu olduğundan ötürü cezanın bu kadar hafifletilmesini doğru bulmuyorum."

Cengiz Şen'in akrabası Tarık Küpçü, "Biz bu cezayı yeterli bulmuyoruz. Sonuç itibariyle bir can kaybedildi. Elbette kazadır ama son tahlilde bilinçli yapılmıştır bize göre. Gündüz vakti şişelerce alkol tüketip, araç kullanmanın sonunda bunun olabileceği ihtimalini her aklı başında insan düşünür. Bunu düşünerek, bilerek, kasten yaptığını düşünüyoruz. Sonuç itibariyle körkütük sarhoş olarak araba sürmenin son tahlilde, bir kazaya sonuç vereceğini her aklı başında insan düşünür. Biz, Emel'in de söylediği gibi bu meselenin peşini bırakmayacağız. Alabileceği en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz.


Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis
Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis
Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis
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Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Cengiz Şen, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis - Son Dakika

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