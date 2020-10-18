Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada - Son Dakika

Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada
18.10.2020 12:21
BURSA'da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı bir otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.
BURSA'da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı bir otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.
Olay, 8 Ekim'de merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Fatih Sezer, sol şeritte yerde çöp olduğunu gördü. Yeşil ışık yandığı sırada motosikletiyle hızlanıp, sol şeride geçen Sezer, yerdeki çöpü ayağıyla aldı. Sezer, daha sonra çöpü yol kenarındaki bir çöp kutusuna attı. Sezer'in motosikletiyle seyir halindeyken ayağıyla çöpü yerden alma anı arkasındaki bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali