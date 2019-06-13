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Motosikletlinin 'tek teker terörü' kamerada

2 saat önce

Üsküdar'ın caddelerinde ilerleyen motosikletli maganda vatandaşların şaşkın bakışları arasında tek teker üzerinde yol aldı.

Üsküdar'ın caddelerinde ilerleyen motosikletli maganda vatandaşların şaşkın bakışları arasında tek teker üzerinde yol aldı. Motosikletli magandanın kasisten geçerken bile tek teker üzerinde olması dikkat çekti. O anlar kask kamerasına yansıdı. Üsküdar'ın caddelerinde ilerleyen motosikletli maganda, ardı ardına tek teker üzerine çıkarak trafikte paniğe sebep oldu. Maganda, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tek teker şovuna devam etti. Magandanın kasisten geçerken bile tek teker üzerinde ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı. Tek teker üzerinde ilerleyen maganda hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların canını hiçe saydı. Tek teker üzerinden ilerleyen maganda kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli tek teker üzerinde ilerliyor, çevredeki vatandaşlar şaşkınlık içerisinde motosikletliyi izliyor. Motosikletli kasisten geçerken bile tek teker üzerinde ilerliyor.
(İHA)
Motosikletlinin 'tek teker terörü' kamerada
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:21 Kaynak: İHA
Güncel
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