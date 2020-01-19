Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

6 saat önce

Beylikdüzü D-100 karayolunda tek teker üzerinde ayakta giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı.

Beylikdüzü D-100 karayolunda tek teker üzerinde ayakta giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Beylikdüzü D-100 karayolu mevkiinde motosiklette ayağa kalkarak tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, tehlike oluşturdu. Yoğun araç trafiğinin olduğu anda uzun süre bu şekilde ilerleyen motosikletli, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Motosikletli yolda bu şekilde ilerlerken, trafiğin yavaşlamasıyla önündeki otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR BAŞKA BİR MOTOSİKLETLİNİN CEP TELEFONUNA YANSIDI

Başka bir motosikletli, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, sürücünün motosikletini tek teker üzerinde ayakta sürdüğü ve trafiğin yavaşlamasıyla birlikte önündeki otomobile çarpmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
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