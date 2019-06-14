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Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

2 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Köprülüoğlu yaralandı.

Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Köprülüoğlu yaralandı. Kaza, çevredeki fabrikanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. 
Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Furkan Köprülüoğlu (21) yönetimindeki 45 ABJ 766 plakalı motosikletle, Fatma Kamiloğlu (51) yönetimindeki 35 HB 9884 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten savrulan Köprülüoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Köprülüoğlu, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Köprülüoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, fabrikanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:24 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, Güncel
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