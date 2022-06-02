Motosikletlinin yola fırladığı kaza kamerada - Son Dakika
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Motosikletlinin yola fırladığı kaza kamerada

02.06.2022 17:29
Motosikletlinin yola fırladığı kaza kamerada

TOKAT'ta, kavşakta U dönüşü yapan otomobilin çarptığı motosikletli Enes Sığırcıer, yola fırlayarak yaralandı.

TOKAT'ta, kavşakta U dönüşü yapan otomobilin çarptığı motosikletli Enes Sığırcıer, yola fırlayarak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. U dönüşü yapmak isteyen Şermin Gülsever yönetimindeki 34 CVM 089 plakalı otomobil, Enes Sığırcıer'in kullandığı 60 HY 341 plakalı motosiklete çaptı. Sığırcıer, çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yola düştü. Kazayı görenler, yardıma koşarken, yaralanan Sığırcıer de ihbarla gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Motosikletlinin yola fırladığı kaza kamerada
Motosikletlinin yola fırladığı kaza kamerada
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tokat, Güncel, Son Dakika

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