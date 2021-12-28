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Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı - Son Dakika

Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

28.12.2021 20:24

İZMİT'te motosiklet sürücüsü Yasir Akyıldız'a çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İZMİT'te motosiklet sürücüsü Yasir Akyıldız'a çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Akyıldız, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Yasir Akyıldız idaresindeki 34 PK 9048 plakalı motosiklete plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Motosiklet yol kenarına devrilirken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Ağır yaralanan Yasir Akyıldız sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
Motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

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Motosiklet, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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