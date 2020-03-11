Motosikletliye çarparak adeta cinayete teşebbüs eden sürücü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Motosikletliye çarparak adeta cinayete teşebbüs eden sürücü yakalandı - Son Dakika

Motosikletliye çarparak adeta cinayete teşebbüs eden sürücü yakalandı

6 saat önce

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü, motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürmüş, yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.

Motosikletliye çarparak adeta cinayete teşebbüs eden sürücü yakalandı, System.String[]

Ümraniye'de bir otomobil sürücüsü, motosikletli kuryenin üzerine direksiyonunu kırarak düşürmüş, yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulmuştu. Adeta cinayete teşebbüs eden sürücü polis tarafından yakalandı. 420 TL para cezasına çarptırılan şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


Ümraniye'de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, motosiklet sürücüsü Serhat Akcan seyir halinde olduğu sırada, otomobil sürücüsü direksiyonu üzerine kırarak kendisine bir anda çarpmıştı. Yerde sürüklenen motosikletli, karşı şeritten gelen aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulmuştu. Olayın basına yansımasının ardından polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Yaptığı hareket ile adeta cinayete teşebbüs eden sürücü A.D., polis tarafından yakalandı. Sürücü A.D.'ye 'şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak' maddesine istinaden 132 TL, 'trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması' maddesine istinaden 288 TL, toplamda 420 TL para cezası uygulandı.


Ayrıca A.D., 'Kara, deniz hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan iki 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çakmak Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:38:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Motosikletliye çarparak adeta cinayete teşebbüs eden sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]